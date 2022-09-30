"أصلها جت فجأة".. لماذا تميل الفتيات لإخفاء خبر خطبتهن أو زواجهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من الطبيعي أن تشعر الفتاة بالسعادة والفرح عند الإقدام على الارتباط أو الزواج، ومن ثم تبدأ في إخبار أفراد العائلة والأصدقاء، لكن تميل بعضهن إلى إخفاء هذا الخبر على الأصدقاء.

لكن هل تعلم ما السر وراء هذا السلوك ؟.. هذا ما توضحه لكم الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، في تصريحها لـ "الخليج 365"، على النحو التالي:

- الخوف من الحسد من أصدقائها غير المرتبطين أو المتزوجين.

- تخشى الفتاة أن صديقتها تقف في طريق سعادتها مع شريك حياتها.

- الخوف من غيرة وحقد الآخرين، من الأمور التي قد تجعل الفتاة قد تخفي ارتباطها.

- الإصابة بخلل نفسي، لأن هذا السلوك ليس ظاهرة طبيعية، لأن الخطوبة أصلها "الإشهار".

- فشل الخطوبة، من الأسباب التي تدفع الفتاة لعدم الإفصاح عن الارتباط.

- فقدان الثقة بالنفس وبالأشخاص الآخرين، ما يجعلنا نفقد العلاقات الإجتماعية والإنسانية.

- شعور الفتاة بعد الثقة في شريكها، يؤدي إلى إثارة الغيرة داخلها من أصدقائها.

- أفكار سلبية خاطئة تدور في ذهنها، وتجارب من الآخرين.

- الخوف من إعجاب صديقاتها بشريك حياتها.

وأشارت الدكتورة إلى أن ذلك السلوك غير لائق، حيث يؤدي إلى حدوث بعض الخلافات مع الأصدقاء، وقطع العلاقات الإجتماعية.

ونصحت الفتيات بضرورة الإعلان عن الخطوبة أو الزواج، لمشاركة أصدقائهن شعور الفرح معهن، ومساعدتهن في كافة تفاصيل الخطوبة.

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