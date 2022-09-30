احذر.. هذا ما يحدث عند مزج العسل بالماء أو الشاي الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد إضافة العسل إلى كوب من الماء الدافئ أو إلى كوب ساخن من الشاي الأخضر من العادات الغذائية الشائعة لدى كثير من الأشخاص، دون وعي أن هذا يسبب تحول العسل إلى سائل بطيء السم، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

هل يمكن أن يتحول العسل إلى مادة سامة؟

العسل غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الضرورية، ولكن مزجه بالماء الساخن يقلل من فعاليته، إضافة إلى ذلك، إطلاق السموم مثل "Ama"، والتي تؤثر على الصحة على المدى الطويل، وتسبب أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

ماذا تقول الدراسة ؟

يُستخدم العسل على نطاق واسع في الوجبات اليومية، ومع ذلك، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة AYU، إن إضافة العسل إلى درجة حرارة 140 درجة مئوية، قد يؤثر على فعاليته ويطلق مادة سامة تعرف باسم "5-hydroxymethylfurfural "أو "HMF"، والتي لها خصائص مسرطنة.

لذلك من الأفضل تجنب التعرض المفرط للحرارة، حتى تكون هناك دراسات أخرى لإثبات هذه الحقيقة.

لجني أقصى قدر من الفوائد، يمكنك إضافته إلى سلطات الفاكهة أو الماء.

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