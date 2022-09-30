من بينها سرطان الفم .. علامات على اللسان تشير لمشكلات صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني العديد من الأشخاص من وجود بعض العلامات التي تظهر على اللسان، وقد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، ومنها:

الزوائد

قد تظهر بعض النتوءات الصغيرة والمؤلمة، وغالبًا ما يكون لونها أحمر، وتتواجد وتختفي من تلقاء نفسها، حيث يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

نعومة اللسان

ظهور اللسان باللون الأحمر اللامع، وغالبًا ما يدل ذلك على نقص العناصر الغذائية، مثل الحديد، أو حمض الفوليك، أو فيتامين ب، حيث يمكن أن تسببه أيضًا العدوى أو الداء البطني، أو بعض الأدوية، كما يمكن أن يكون مرتبط بالصدفية.

شعور حارق

قد يشعر بعض الأشخاص بطعم مرير عند تذوق الأشياء، ما يطلق عليها متلازمة الفم الحارق، قد يعني ذلك مشكلة في الأعصاب في لسانك، ما قد تسببه أيضًا بعض المشكلات الصحية، مثل جفاف الفم والالتهابات وارتجاع الحمض ومرض السكري، بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن الأطعمة الحمضية مثل الأناناس وكذلك معجون الأسنان وغسول الفم والحلوى والعلكة تجعل فمهم يحترق.

بقع بيضاء

يمكن أن تكون البقع البيضاء عبارة عن عدوى فطرية، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد مرض أو أدوية تخل بتوازن البكتيريا في الفم، مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الأنسجة في فمك، إذا رأيت مناطق صلبة ومسطحة وبيضاء لا يمكن كشطها بعيدًا، قد تكون مرتبطة بالسرطان.

بعد ظهور "خوستا 2".. 4 فيروسات خطيرة تهدد العالم حاليا

ما الفرق بين البيرفيوم والأو دو تواليت؟

نوع من الطعام يقضي على "النعاس أثناء النهار"

مواليد 4 أبراج الأكثر تناقضا من غيرهم.. أبرزهم "الجوزاء"

قبل تناولها.. اعرف النسب الصحية لـ"حلاوة المولد" والسعرات الحرارية لكل قطعة