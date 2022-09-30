أضرار حلاوة المولد على مرضى السكر.. «امنعوا الملبن خالص»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار حلاوة المولد على مرضى السكر، واحدة من الأمور التي تهم الجمهور مع اقتراب الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، إذ أن الاحتفال لدى الشعب المصري يتم بتهادي الحلوى الغنية بالسكر والمكسرات، والتي قد تسبب مشكلات كثيرة لبعض الفئات وخاصة مرضى السكر.

أضرار حلاوة المولد على مرضى السكر

ويبحث العديد من الأشخاص عن أضرار حلاوة المولد على مرضى السكر، فبحسب ما ذكرته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية لـ «هُن»، فإن الإفراط من تناول حلوى المولد لمرضى السكر، قد يسبب الإصابة بتصلب الشرايين، فضلًا عن زيادة نسبة السكر في الدم، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكر المركز، والتي قد تصل لغيبوبة السكر في النهاية.

وأضحت أنه من المفضل الابتعاد عن تناولها، وحال التناول منها على مرضى السكر ممارسة الرياضة وتناول المياه بكثرة، والابتعاد تمامًا عن تناولها ليلًا.

أضرار حلاوة المولد على مرضى السكر.. نصائح عند تناولها

وكانت الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية وعلاج السكري، وجهت عدة نصائح لمرضى السكري عند تناول حلاوة المولد، جاءت على النحو التالي:

- تنظيم وتوزيع تناولها على مدار اليوم

- الامتناع تمامًا عن تناول الملبن لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر.

- الامتناع عن تناول الحلوى التي تحتوي على ألوان صناعية أو كميات كبيرة من السكر.

-تناول قطعة واحدة أو اثنتين كحد أقصى من حلوى المولد على مدار اليوم.

- الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، بمعدل عن كوب ماء متوسط كل ساعة.

- ممارسة الرياضة الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية المرتفعة.

- الامتناع عن تناول الكربوهيدرات، مع حلوى المولد في نفس اليوم حتى لا يتسببان معا في ارتفاع السكر بالدم.

- الاهتمام بوجود البروتين النباتي أو الحيواني منزوع الدهون.

- تجنب تناول العصائر بكميات كبيرة حتى لا ترفع مستوى السكر بالدم.

الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد

الجدير بالذكر أن حلوى المولد من المفضل ألا يتناولها مرضى السمنة، والسكر، والكوليسترول، وفقًا للدكتورة إيناس شلتوت أستاذ البطن والسكر بطب قصر العيني، خلال حديثها لـ«هُن»: «يدوقوا منها مرة واحدة بس في اليوم بدون إفراط».