للنساء.. أسباب الإصابة بأمراض الكبد وأطعمة تعزز الوقاية: عادات صحية خاطئة تهدد حياتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل صحية تتسبب في ضعف الكبد ويمكن أن يصل الأمر للوفاة، نتيجة لضعفه ويمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في هلاك الكبد، ويبحث المرضى عن أسباب الإصابة بأمراض الكبد وأطعمة تعزز الوقاية، لحياة بعيدة عن الأمراض.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أسباب الاصابة بأمراض الكبد وأطعمة تعزز الوقاية، خلال السطور التالية.

تحدث الدكتور حسن الرشدان، عن الأمراض التي تصيب الكبد وأسباب الإصابة به، خلال استضافته في برنامج«رؤيا»، تقديم الإعلامية صوفيا زادة، قائلا: «الكبد هو عضو يسكن من الجانب الأيمن من البطن، على يمين المعدة وتحت الحجاب الحاجز، في البالغين يزن حوالي 1.5 كيلو جرام، وظائفه حيوية لا نستطيع الحياة بدونه، من أهم وظائفه أنه يصنع البروتينات الحيوية وعوامل التخسر الدموية، وله دور كبير في التخلص من السموم التي تتواجد داخل الجسم، خاصة السموم مثل الأمونيا، الكبد عرضه لكثير من الأمراض التي قد تؤدي لضعفه وفقدانه الوظائف».

أسباب الإصابة بأمراض الكبد

كما قسم الدكتور حسن الرشدان، الأمراض التي تصيب الكبد إلى نوعين، الأمراض الحادة وهي عادةً تمر مرور الكرام، لا يشعر بها المريض، وهذه أشهرها فيروسات الكبد A ,E ، وقد تكون هي أشهر الفيروسات عالميا والتي تأتي عادة من تناول طعام ملوث بالبراز من إنسان مصاب، وهناك الأدوية والأعشاب التي يتناولها الإنسان عن غير قصد، قد تؤدي لالتهابات كبديه حادة التي قلما تؤدي لحالات شديدة، ولكن في بعض الحالات يحدث الفشل الكبدي.

وعن أسباب الاصابة بالكبد، قال استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، قال: «أشهر الاسباب يكون الشباب الذين يتناولون علاج الباراسيتامول، إما تنبيه الأهل وأحيانا قد تودي بحياتهم، وإذا وصل المريض لهذه المرحلة من أمراض الكبد الحادة تصبح زراعات الكبد هي الطريقة الوحيدة لانقاذهم».

أطعمة تعزز الوقاية من أمراض الكبد

كما وضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث وسلامة الغذاء، لـ«هُن»، أطعمة تعزز الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد، قائلة: «يمكن تناول الحبوب الكاملة مثل الشعير والأرز البني، والشوفان، حيث يحتوا على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، التي تقلل من الإصابة بمرض الكبد».