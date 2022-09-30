5 طرق سهلة تجعل الفاونديشن مثالي تماما.. كأنه لون بشرتك الأساسي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استخدام الفاونديشن القاعدة الأولى والأساسية لمكياج مثالي، فلا يمكن تطبيق أي من مستحضرات التجميل دون وضع طبقة من كريم الأساس في البداية.

وعلى الرغم من كونها الطبقة المهمة التي تظهر المكياج الخاص بك، إلا أن تطبيقها بشكل خاطئ قد يفسد مظهرك في النهاية، حال استخدام لون بعيد تمامًا عن لونك الأساسي، أو عدم التوزيع بشكل جيد.

ولكي يبدو الفاونديشن مثاليًا، إليكِ 5 طرق سهلة لكي يبدو الفاونديشن مثالي تمامًا، وفقًا لموقع «boldsky».

الترطيب

الترطيب هو المفتاح الأول لتحقيق المظهر الطبيعي، وترطيب البشرة يكون عادًة باتباع نظام غذائي جيد ومتوازن فضلًا عن تناول كميات كبيرة من الماء.

استخدمي أيضًا مرطبات من الكريمات والزيوت الطبيعية، مع تدليك الوجه بحركات دائرية لضمان امتصاص البشرة له.

التوزيع المناسب

إذ لم يكن لديكِ فرشاة الفاونديشن الخاصة به، يمكنك استخدام اليد في التوزيع بسلاسة، من خلال «الطبطبة» على الوجه لفرد الكريم عليه حتى لا يبدو المكياج مبهرجًا أو متكتلًا لأن كريم الأساس إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح.

خافي العيوب

استخدمي خافي العيوب قبل وضع كريم الأساس، ضعي خافي عيوب خفيف يساعد على تغطية أو إخفاء البقع وحب الشباب والبثور والعيوب وما إلى ذلك.

بمجرد إخفاء العيوب باستخدام خافي العيوب، ضعي كريم الأساس لإطلالة ناعمة وخالية من العيوب.

هايلايتر سائل

ضعي زيتا للوجه من أجل التوهج، استخدمي هايلايتر سائلًا أوزيت للبشرة للحصول على توهج طبيعي قبل وضع كريم الأساس، وانتبه بشكل خاص إلى عظام الوجنتين وجسر الأنف ووسط الجبهة.

استخدمي كمية قليلة

للحصول على مظهر كريم أساس طبيعي المظهر، ما عليكِ سوى اتباع شعار «الأقل هو الأفضل» لذلك اشترِ الأساس بقطارة لتجنب الإفراط في صرف كريم الأساس، عليك أخذ الكمية المناسبة من الأساس، ويمكن وضع الفائض على منطقة الرقبة إذا أردت.