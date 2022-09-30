ماذا يحدث لك عند مشاهدة "الريلز" بإفراط كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انتشر في الأوان الأخيرة ما يسمى بـ"الريلز" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدي إلى زيادة التأثير على المشاهدين في نسب المشاهدة خلال حياتهم اليومية، وأصبح جزء أساسي في حياة كثير من الأشخاص.

ما "الريلز"؟

هو عبارة عن مقاطع فيديو مسلية وجذابة يمكن من خلالها التعبير عن ما يحدث في حياتك اليومية بطريقة طريفة، وتصل مدته إلى نحو 90 ثانية وتستخدم تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، ويمكن من خلالة تحقيق الربح المادي من خلال شركات الإعلان، إذا حققت المادة المعروضة نسبة مشاهدة عالية.

العقل الشارد

وتقول الدكتورة إيمان عبدالله استشاري الطب النفسي، إن مشاهدة الريلز وغيرها من الفيديوهات السريعة مثل "التك توك"، تجعل عقل الإنسان شاردًا، ويُطلق عليه العقل "غير السعيد"، واتفق البعض أن في هذه الفيديوهات نوع من السعادة ولكنها مؤقتة، لإفراز"الدوبامين" الذي يعطي الإنسان السعادة في تسلية وقتة، ويهيئ له أنه يقضي وقت فراغه بأقل جهد في أسرع وقت ممكن".

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن كثرة مشاهدة "الريلز" والفيديوهات التي تصل مدتها لـ30 ثانية سطحية وغير مثقفة بالمرة، وتؤدي إلى التشويش، وبدون مستوى هادف، والمشاهدات الكثيرة للفيديوهات تأخذنا إلى حالة من الانسحاب والانجراف وتجعل الإنسان يشعر بالسعادة اللحظية.

وتابعت أن هناك ظاهرة تسمى "الإشباع السريع"، وهي عبارة عن فيديوهات متتالية مدتها قليلة ونتجاهل من خلالها التفاصيل ومراجعة المعلومات الدقيقة، بالاضافة إلى ظاهرة "الإشباع الوقت" والشعور بالاثارة في كل مرة يتم فيها المشاهدة يفعل نوع من أنواع التشتيت ويجعلنا نعيش داخل عالم افتراضي، ويؤثر بالسلب على ممارسة حياتنا اليومية كالدراسة والعمل، مضيفة: "أصبحنا لدينا ضعف في الإرادة، وضعف في الأداء الأكاديمي والمهني وعدم القدرة على إتمام المهام".

تأثير الإفراط في مشاهدة الريلز

وأكدت أن الإفراط في مشاهدة فيديوهات "الريلز" توضح سلبًا على النحو التالي:

1- فقدان السلام النفسي الداخلي.

2- عدم الرضا عن الحياة من كثرة مشاهدة "الريلز"

3- التسرع في اتخاذ القرارات.

4- عدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

5- فقدان كل ماهو جميل في الحياة.

6- الإحساس بالغضب نتيجة انتهاء حالة السعادة اللحظية.

7- الشعور بحالة من الإدمان عند الابتعاد عن تلك المقاطع.

8- الشعور بالعجز نتيجة الإحساس بعدم إشباع الرغبات.

9- تضيع الوقت والشعور بالفراغ.

10- الابتعاد عن الجو الأسري وعمل فجوة أسرية كبيرة.

كيف تتجنب الإفراط

وقدّم الدكتور هاشم بحري أخصائي الطب النفسي، نصائح عدّة تجنب من المشاهدة المفرطة، وتتمثل فيما يلي:

- ممارسة الرياضة والانشغال بالثقافة والفن.

- العلاقات مع البشر والانشغال بالجمعيات الخيرية

- السفر واكتشاف كل ما هو جديد حول العالم

- ممارسة هوايات مفيدة للجسم وشغْل الأوقات الفارغة

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