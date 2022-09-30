النتيجة ستفاجئك.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إلى جانب أن الثوم من الخضروات التي تدخل في الكثير من الأطعمة، فإنه تناوله على الريق يوميا له مفعول كبير في الوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها.

فيما يلي نوضح لكم فوائد تناول فصين من الثوم على الريق يوميا، وفقا لموقع "timesofindia".

مضاد حيوي طبيعي:

إذا تم تناوله على معدة فارغة يعمل كمضاد حيوي قوي ويكون أكثر فاعلية عند تناوله قبل الإفطار، لأن البكتيريا لا تستطيع الدفاع عن نفسها والاستسلام لقوته

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

وجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن الثوم يساعد في تخفيف بعض الأعراض.

جيد للأمعاء:

الثوم يساعد في الأداء السليم للكبد والمثانة وفعال لمشاكل المعدة مثل الإسهال وينشط الهضم والشهية، كما أنه يساعد في السيطرة على التوتر.

يزيل سموم الجسم:

يعتبر الثوم من أقوى الأطعمة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم ويمكنه التخلص من الطفيليات والديدان والوقاية من الأمراض مثل التيفوس والسكري والاكتئاب وبعض أنواع السرطان.

مفيد للتنفس:

الثوم يعمل العجائب في الوقاية من مرض السل والالتهاب الرئوي ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والنزلات الهوائية المزمنة واحتقان الرئة والربو والسعال الديكي وعلاجه.

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