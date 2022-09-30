8 أطعمة تزيد خصوبة الرجال بسرعة و5 تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تتأثر الخصوبة بخيارات نمط الحياة لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو وسيلة طبيعية لزيادة خصوبة الرجال بسرعة وبطريقة طبيعية، وفق ما أوضح موقع "health".

السلمون:

يعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة، ما يساعد على تحسين مقاييس جودة السائل المنوي لدى الرجال المصابين بالعقم.

زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على كميات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والبوليفينول وهي مركبات نباتية مفيدة، وفيتامين E التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة في الجسم، ما يساهم في تحسين تركيز الحيوانات المنوية.

منتجات الألبان الخالية من الدهون:

تعتبر منتجات الألبان الخالية من الدهون مثل الحليب قليل الدسم والجبن والزبادي مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم وبروتين عالي الجودة.

ويعد الكالسيوم عنصر أساسي في إنتاج الحيوانات المنوية وحركتها.

السبانخ:

السبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك أو فيتامين ب 9، ويعتبر تناول الفولات أمرًا مهمًا لصحة خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا وتخليق الحمض النووي، كما أنه يلعب دورًا في عمليات إنتاج الحيوانات المنوية.

الحبوب الكاملة:

مصدر جيد للألياف لذا ترتبط الحبوب الكاملة بتحسين جودة السائل المنوي لدى الرجال.

المحار:

يشتهر المحار بكونه مثيرًا للشهوة الجنسية وتعد مستويات الزنك الكافية مهمة للحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون المرغوبة وتحسين عدد الحيوانات المنوية ، ومدى جودتها.

الجوز:

مصدر ممتاز لدهون أوميجا 3 وأحماض ألفا لينولينيك (ALAs) ويحتوي على المغنيسيوم وفيتامين E، ما يؤدي إلى تحسين عدد الحيوانات المنوية.

الشوكولاته الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر غني لـ L-arginine ، وهو حمض أميني يلعب أيضًا دورًا في تكوين الحيوانات المنوية، وقد يؤدي النقص إلى إعاقة نمو خلايا الحيوانات المنوية وتقليل حركتها.

الأطعمة التي يجب تجنبها لخصوبة الذكور:

اللحوم الحمراء والمعالجة.

الدهون المشبعة.

السكريات المضافة.

القهوة.

الكحول.

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