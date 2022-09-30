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قبل المولد النبوي الشريف.. طريقة عمل اللديدة في البيت بخطوات سهلة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حلوى اللديدة

اللديدة بجوز الهند بألوانها المختلفة قطعة أساسية في حلوى المولد، يعشقها الأطفال، ويمكن للسيدات صنعها في البيت بأقل التكاليف وبدون مواد حافظة بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل اللديدة في البيت

½ كيلو جوز هند مقطع شرائح صغيرة ورفيعة.

كوب سكر.

¾ كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

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طريقة تحضير اللديدة في البيت

على نار متوسطة، تذاب الزبد في مقلاة كبيرة، ثم يضاف الجوز.

يقلب جوز الهند باستمرار لمدة 5 – 8 دقائق حتى يُصبح لونه ذهبيًّا.

يوضع جوز الهند في وعاء كبير، ثم يترك جانبًا.

على نار متوسطة، يوضع السكر والماء، وقلبي حتى يذوب السكر.

يضاف عصير الليمون وماء الورد، وقلبي باستمرار لمدة 20 دقيقة، حتى يغلظ الخليط ويصبح لونه ذهبيًّا.

يصب خليط العسل فوق الجوز، وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.

تفرد اللديدة في صينية ذات قاعدة متحركة ومدهونة بالزيت، ثم اتركيها لمدة 3 ساعات حتى تتماسك.

قطعي اللديدة إلى مكعبات، ثم قدميها.

يمكنكِ دهن يديكِ بالزيت في أثناء فرد اللديدة بالزيت، لتسهيل عملية الفرد.

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