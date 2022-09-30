سم قاتل.. علامات إذا ظهرت على البطاطس تخلص منها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، لما لها من مذاق لذيذ، واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية، إضافة إلى أنها متعددة الاستخدامات، فهي تدخل في عديد من الأطباق اليومية.

لكن هناك بعض العلامات إذا ظهرت على البطاطس، يوصي بالتخلص منها على الفور، وفقًا لما ورد موقعا "timesofindia" و"crateandbasket".

1- علامات فساد البطاطس النيئة:

تدوم البطاطس النيئة أو غير المطهية عادة من أسبوع إلى عدة أشهر، ولكن إذا كنت تشك في أنها أصبحت سيئة، فتحقق مما يلي:

- يجب أن تكون البطاطس النيئة صلبة عند الإمساك بها، إذا لم يكن قشر البطاطس صلبًا، فعليك التخلص منه.

- تحتوي على الكثير من الكدمات والعيوب والبقع السوداء، فإنها لم تعد آمنة للأكل.

- إذا كانت لينًة جدًا، بسبب تسرب الرطوبة داخلها.

- عندما يتم حصاد البطاطس، يكون لها رائحة أرضية، أي رائحة أخرى غير ذلك، مثل الرائحة العفنة، هي علامة على تلفها.

- في بعض الأحيان قد تبدو البطاطس طازجة، ولكنها تنبعث منها رائحة كريهة، وذلك لأنها تحتوي على عيوب داخلية لا يمكن رؤيتها إلا بعد تقشيرها.

2- علامات فساد البطاطس المطهية:

إن اكتشاف التلف في البطاطس المطبوخة ليس واضحًا تمامًا مثل اكتشافه في البطاطس النيئة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات، وتشمل:

- الرائحة الكريهة القوية.

- وجود عفن على قشرة البطاطس، والذي قد يظهر على شكل بقع ملونة.

- من الضروري استهلاكها في غضون 4 أيام من الطهي، إذا قمت بتخزينها في الفريزر، فتأكدي من إعادة طهيها قبل الأكل، هذا يساعد على قتل أي بكتيريا تتشكل داخلها.

- يمكن أيضًا أن تحتوي على بعض البكتيريا الضارة دون أن تظهر عليها أي علامات، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

3- تطوير براعم البطاطس:

من العلامات التي تشير إلى تلف البطاطس، في بعض الأحيان تستمر البطاطس في النمو بعد الحصاد، حيث تبدأ في تطوير البراعم التي تحتوي على تركيز عالٍ من السولانين والشكونين، وهما نوعان من جليكوالكالويدات، والتي يمكن أن تكون ضارة جدًا بالجهاز العصبي.

لكن يمكنك تناول البطاطس ذات البراعم الصغيرة، طالما أنها تبدو صالحة للأكل ورائحتها منعشة، كل ما عليك فعله هو إزالة البراعم قبل الطهي.

4- انكماش حجم البطاطس:

عندما تُترك لفترة طويلة جدًا، يمكن أن تصبح سامة لجسمك، ومن ثم تبدأ أن تكوّن طبقة متجعدة ولينة، ويؤدي ذلك إلى تسريع إنتاج السولانين فيها.

كيفية الحفاظ على البطاطس طازجة لفترة أطول ؟

1. عند شراء البطاطس، عليك اختيار المنتجات الطازجة.

2. يفضل تخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم.

3. لا يفضل تعريض البطاطس لأشعة الشمس أثناء تخزينها، هذا يساعد على منع إنتاج السولانين، والذي يمكن أن يجعلها سامًا.

4. تجنبي حفظها في كيس بلاستيكي، لأن ذلك يمنعها من التنفس.

5. من الأفضل وضع البطاطس في وعاء مفتوح.

6. لا يُنصح بتخزينها في الفريزر لفترة طويلة، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تحويل النشا في البطاطس إلى سكر، وتجعلها داكنة بشكل أسرع.

7. تجنب حفظها بالقرب من البصل، إذ ينتج البصل غازًا ينضج البطاطس بشكل أسرع.

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