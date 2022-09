"تورتة".. فكرة غير تقليدية لفتاة للحصول على وظيفة: نالت إعجاب المدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

استخدمت فتاة من ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة، أسلوبًا مبتكرًا لإرسال سيرتها الذاتية إلى الشركة التي كانت تقدم طلبًا لها.

وأرسلت الفتاة التي تدعي "كارلي بافليناك بلاكبيرن" وتبلغ من العمر 27 سنة، "سيرة ذاتية على شكل تورتة" صالحة للأكل إلى مديري التوظيف في شركة "نايكي"، وهي شركة أمريكية لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، وفقًا لموقع "ndtv".

وكتبت بافليناك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي المهني "لينكد إن"، أنها تقدمت للمنافسة على وظيفة لدى شركة "نايكي" الأمريكية.

وشاركت أيضًا صورة للحلوى، التي طبعت سيرتها الذاتية على عليها، وتشمل اسمها بخط عريض، وشهادات أكاديمية، وخبرات مهنية.

وأضافت أن الشركة كانت تنظم في ذلك الوقت احتفالًا بمناسبة ما يعرف بـ "Just Do It day"، وهو احتفال يمارس فيه الموظفون ألعابًا رياضية.

وقالت: "أنها فكرت في طريقة تجعل الشركة تعرف شخصيتها، وهل من وسيلة أفضل من إرسال تورتة إلى حفلة كبيرة".

لذا أرسلت التورتة مع سائق إلى حفل "نايكي"، وطلبت منها أن يسلمها إلى مدير الشركة.

وطُلب من السائق ترك الحلوى في مكتب الاستقبال، لكنه أصر على تسليمها إلى المدير.

وبعد مرور بعض الوقت، وصلت الكعكة إلى أحد مسؤولي الشركة، الذي أبدى إعجابه الشديد بالفكرة. قالت كارلي: "إنها أجرت اتصالًا مع مسؤول في الشركة، وسيحدد لها موعدًا معها".

