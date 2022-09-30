زوجة مؤمن زكريا تحتفل بمولودتها «نيللي».. ومتابعون: ست قدوة وزوجة صالحة

القاهرة - سمر حسين - ماما

شاركت ريهام الشيمى، زوجة مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عدد من الصور لها ولمولودتها «نيللي»، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما شاركت استعدادات الاحتفال بالسبوع الخاص بها، من داخل منزلها وتفاعل معها عدد كبير من محبي زوجها ومن متابعيها الذين يتابعون روتينها اليومي وأسلوب حياتها.

الجمهور يدعم زوجة مؤمن زكريا: تتربى في حضنك

تفاعل متابعو زوجة مؤمن زكريا، على الصور التي شاركتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، احتفالا بمولودتها من زوجها نجم الكرة مؤمن زكريا، من داخل الوسط الكروي وخارجه، وكان من بينها: «حمدلله علي سلامتك يا ريكو ربنا يحميها ويحفظها يا رب، ربنا يخليهالك يارب وتفرحي بيها وتكبر في حضنك انتي وباباها، مبروك يا ريكا، ربنا يخليلك عيلتك وتكبر وتشوفيها عروسة، إنتي مثال وقدوة لأي زوجة وست، ربنا يباركلك في صحتك ويشفيلك كابتن مؤمن زكريا يارب، إيه الحلاوة والطعامة دي، يارب تكبر قدام عينك وتشوفي ولادها، زوجة صالحة ربنا يبارك فيكي».

مؤمن زكريا يحتفل بمولودته نيللي

وكان رُزق اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا بمولودته الثانية «نيللى»، في مطلع الشهر الجاري، إذ نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» ودون عليها باللغة الإنجليزية «welcome Nelly».

زوجة مؤمن زكريا.. رحلة صعبة ومحاولة للإنجاب

وكان ظهرت زوجة مؤمن زكريا رفقة زوجها لاعب كرة القدم، في حلقة خاصة مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، حث تحدثا عن جوانب في حياتهما الشخصية وكيفية مؤازرتها لزوجها في رحلة علاجه الصعبة ومرضه النادر، كما أعلن عن انتظاره لمولود جديد، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد رحلة طويلة مع الأطباء، في محاولة لإنجاح الحمل، بسبب أزمته الأخيرة مع المرض.