استشاري تغذية تحذر من أنواع «اللانش بوكس والزمزمية» رخيصة الثمن: تسبب سمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض الأمهات يقمن بشراء المنتجات البلاستيكية لوضع الأطعمة بداخلها سواء لحفظ أو وضع الساندوتشات للأطفال، داخل الحضانات والمدارس، لكنهن لا يعرفن خطورة تلك الأنواع على الصحة والأمراض التي تنجم عنها والتي يمكن أن تؤدي للوفاة، نتيجة الاستخدام الخاطئ وإعادة التدوير، والتي يمكن أن تُباع بأسعار رخيصة والتي تكون جاذبة أكثر للأمهات وربات المنازل.

الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، عن أنواع البلاستيك المناسبة لصحة الأطفال وتجنب الضار منها، إذ قالت: «يجب على الأم اختيار زجاجة المياه أو الانش بوكس، بعناية هناك علاقة وثيقة بين المواد الكيميائية التي تفرز في الطعام والشراب نتيجة احتكاكها بالبلاستيكات بشكل دائم وما بين السمنة وأمراض كثيرة جدا، إعادة الاستخدام للبلاستيكات عادة خاطئة تسبب في مشاكل صحية، خاصة زمزميات الأطفال».

أمراض السمنة والسكري من النوع الثاني

كما أشارت الدكتورة نيللي شمس، خلال اللقاء أن هناك دراسات علمية أثبتت أن من أكثر أنواع للبلاستيك، من بينها مادة BPA تتسبب في أمراض السمنة والسكري من النوع الثاني، ومشاكل تشتت الانتباه والزهايمر: «روج لمنتجات بلاستيكية مؤخرا، على أنها تماما، لكنها يمكن أن تفرز مواد كيميائية تؤدي إلى حدوث مشاكل أكثر على الصحة».

محاذير عند استخدام أطباق الفويل وأكياس الثلاجة

وفي حالة شراء علب الطعام، قالت نيللي شمس، يمكن استخدامها في تخزين الأطعمة وليس لوضع ساندوتشات ووجبات للأطفال بها، كونها مضرة على الصحة، مضيفةً: «كيس الثلاجة ضار على الصحة، يتسبب في الكثير من المشكلات التي تؤثر على صحة الأطفال وتعرضهم لوعكات كثيرة، كما يجب عدم وضع الطعام الساخن في أطباق الفويل أو أكياس التخزين والثلاجة حتى لا يتسبب في حدوث أمراض سرطانية».