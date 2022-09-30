الامارات | هل ستجسد سمية الخشاب شخصية "نيرة أشرف" في فيلم سينمائي ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حقيقة الأخبار المتداولة حول تجسيدها شخصية فتاة المنصورة ”نيرة أشرف“ التي قتلت على يد زميلها بالجامعة.

وكانت أخبار تحدثت عن أن الخشاب ستجسد شخصية نيرة في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم ”التاروت“.

وأوضحت الخشاب، أنها تجسد خلال الفيلم شخصية فتاة تدعى نيرة، لكنها ليست شخصية فتاة المنصورة التي قتلت على يد زميلها.

وأشارت الخشاب إلى أن سبب وضع هذا الاسم لبطلة العمل، جاء كإهداء من أسرة الفيلم إلى روح نيرة أشرف التي أحزنت الجميع بوفاتها.

وعن قصة الفيلم قالت سمية الخشاب إن الفيلم "يناقش أفكارا وموضوعات مهمة تمس الرأي العام“، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم ”مختلف عما قدمته من قبل، ومتحمسة للغاية له".