استخدام لدغات بعوض مكثفة على أشخاص لإيجاد لقاح ضد الملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى علماء أمريكيون لإيجاد لقاح جديد مضاد للملاريا عبر تعريض المشاركين للدغات البعوض بشكل مباشر ومكثف.

يستخدم الباحثون في جامعة واشنطن الأمريكية البعوض لحقن المشاركين من البشر بطفيليات "بلازموديوم" المسببة لمرض الملاريا، لكنها معدلة وراثيا بطريقة تجعلها غير مؤذية.

وبعد حقن هذه الطفيليات، تنتج أجساد المشاركين أجساما مضادة تجعلها قادرة على صد المرض الحقيقي وتساهم في تخليق اللقاح لاحقا، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

واختار الفريق استخدام البعوض لأن حقن الطفيليات المعدلة وراثيا عن طريق الإبر أكثر تكلفة ويستغرق وقتا طويلا.

وقال شون مورفي الطبيب بجامعة واشنطن في ورقة بحثية حديثة: "نستخدم البعوض وكأنه حقن صغيرة".

ولا يخطط مورفي لتطعيم الجميع باستخدام البعوض حيث لن تستخدم هذه الممارسة إلا في التجارب السريرية، رغم أن تعريض المشاركين للدغ قد ينطوي على أضرار أخرى.

وقالت كارولينا ريد، وهي إحدى المشاركات في التجربة إنها وضعت ساعدها فوق علبة بها ما لا يقل عن 200 بعوضة.

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