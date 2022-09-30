درجات اللون البيج تتصدر صيحات خريف وشتاء 2023.. «كلاسيك ومريحة للعين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اتجه المصممون في السنوات الأخيرة إلى الألوان الرمادية؛ للتعبير عن خريف وشتاء العام الجديد في أسبوع الموضة، وتنوّعت الألوان بين ملابس وأحذية وإكسسوارات، لكن بشكلٍ عام يرى رواد الموضة أنها مريحة للعين وتزيد من الهدوء والطاقة الإيجابية، وبحسب ما نشرة موقع IMAXtree يعرض «هن» أهم صيحات اللون الرمادي والبيج لهذا العام.

صيحات الرمادي والبيج

بالنسبة لموضة الخريف والشتاء 2023، فإنّ الملابس الكلاسيكية بالألوان الرمادية ودرجات اللون البيج من أكثر الألوان الهادئة، كما يمكن تنسيقها مع الألوان الأخرى بسهولة، لكن الأمر يتعلق بنمط الإطلالة التي تريدين أن تظهري بها، يمكن تنسيق اللون الرمادي مع البيج من خلال ارتداء البنطلون باللون الرمادي والتوب أو سوت شيرت باللون البيج.

البيج مع اللون الوردي

يعتبرتداخل اللون البيج مع الألوان الوردية أو البينك من اللقطات المنعشة والمبهجة في موضة خريف وشتاء 2023، كما يمكن تنسيق البرتقالي مع الرمادي أو البيج في الملابس الكاجوال، يمكن ارتداء البنطلون باللون البيج مع توب باللون البرتقالي، وبشكل أساسي يمكن ارتداء فستان باللون الوردي وحقيبة باللون البيج.

تنسيق البيج مع الملابس الكلاسيكية

في السنوات الأخيرة أصبح البيج من الألوان التي تدخل في الأزياء الرسمية بعدما كان الأسود سيدها على الإطلاق، ولا يزال، لكن البيج منافس قوي له، وهو من أكثر الألوان التي تعطيك إطلالة راقية يتداخل معها اللون الأبيض أو الكحلي، ويمكن اختيار فستان باللون البيج وتزيينه بحزام باللون الأسود.

تنسيق درجات اللون البيج مع الاكسسوارات

اختاري إكسسوارات باللون الفضي، تعكس جمال وبهجة أزيائك ذات الدرجات الهادئة، ثم ضعي عقداً بارزاً باللون نفسه، أو اختاري صندلًا بتصميم أنيق باللون الفضي مع حقيبة كلاتش باللون نفسه؛ لتزيّني إطلالتك.

اعتمدي خيارات جريئة ولافتة من خلال انتقاء إكسسوارات بألوان صاخبة كالأحمر والبرتقالي والفيروزي، خاصة إذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة فريدة وغير تقليدية، تعكس التباين الجذاب بين الدرجات الهادئة والدرجات القويّة. إذا كنت صاحبة ذوق كلاسيكي وتفضلين الإطلالات المحافظة، فلا تترددي في اعتماد إكسسوارات باللون الأسود تتميّز بتصميمها البسيط والأنيق في الوقت نفسه.