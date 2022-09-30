أول عارضة أزياء من ذوي الهمم: حصلنا على حقوقنا في عهد الرئيس السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، صباح أمس الخميس، في قصر الاتحادية، وهي جائزة تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء، وأصحاب الأيادي البيضاء، لجهوده الدائمة ودعمه لذوي القدرات الخاصة وتقديره لهم.

أول عارضة أزياء من ذوي الهمم: السيسي أعطانا حقوقنا

وأعربت نسمة يحيى، من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأول موديل وعارضة أزياء من ذوي الهمم، عن سعادتها الشديدة لتلك الجائزة التي قُدمت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت «يحيى» خلال حديثها لـ«الوطن» موجهةً رسالة شكر للرئيس على اهتمامه الشديد بذوي القدرات الخاصة، إذ قالت: «بداية أحلامي وظهوري وأهدافي كانت مع بدايات اهتمام سيادة الرئيس بهذه الفئة، ومن أبرز القرارات المهمة أنه ادخل فئة قصار القامة ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة إذا أصبح لهم مثل حقوقهم في جميع الأشياء الذين بيحصلون عليها».

كما تابعت أول عارضة أزياء من قصار القامة، الحديث عن الامتيازات التي مُنحت لذوي الهمم من قبل الرئيس، موضحة: «بقيت لما بروح بعض الأماكن الحكومية بلاقي تقدير خاص دونا عن الأشخاص العاديين، بخلاف سماحه بدخولنا كليات عملية، فرق معايا جدا وساعدني إني أدخل قسم الإعلام اللي انا كنت بحلم بيه».

امتيازات لذوي الهمم في عهد السيسي

«قرار الغرامة على المتنمر كان سببًا في تقليل جزء كبير جدًا من التنمر الذي كان بسببه بيؤدي للانتحار»، عبارة واصلت من خلالها نسمة يحيي، الحديث عن اهتمام الرئيس السيسي، بذوي الهمم وحقوقهم داخل المجتمع، مضيفة: «أصبحت أشعر أنني مميزه جدا وعلى يقين تام، انه سيصدر قرارت أقوى مما نتخيل، تجعلنا نعيش في مستوى اكبر من الذي نحلم بيه، واخيرا احتفالية قادرون باختلاف سبب كبير جدا في تشجيع ذوي الهمم انهم يبذلوا قصارى جهدهم عشان يكونوا على جداره كافية من النجاح».