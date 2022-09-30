الامارات | طرد نائب رئيس شركة "أبل" بسبب مزحة بذيئة على "تيك توك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طردت شركة "أبل" نائب رئيسها التنفيذي بعد انتشار فيديو له على "تيك توك" تضمن تعليقا مبتذلا حول النساء خلال تواجده في معرض للسيارات.

وأكدت الشركة أمس الخميس أن توني بلفينز، سيغادر مكتب سيليكون فالي بعد عشرات التقارير والشكاوى من مئات الموظفين، بشأن فيديو تم تحميله في 5 سبتمبر الجاري، تحدث خلاله مازحا حول علاقته بالنساء من أجل لقمة العيش.

وفي الفيديو الذي نشره التيكتوكر دانيال ماك، قال أنه كان يتجول ويسأل مالكي السيارات باهظة الثمن عن مهنتهم، فوجد أمامه نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" البالغ من العمر 55 عاما، يوقف سيارته "Mercedes-Benz SLR McLaren" التي يبلغ ثمنها 500 ألف دولار.

وسأل التيكتوكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" عما يفعله من أجل لقمة العيش، فأجاب بلفينز مازحا: "لدي سيارة باهظة، ألعب الغولف وأحب النساء ( .... )، لكنني آخذ عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرئيسية".

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لـ"بلومبرغ" إن بعض موظفي "أبل" أبلغوا الموارد البشرية بخصوص الفيديو، ليصبح الموضوع محل نقاش في الأسابيع الأخيرة.

وزعمت المصادر أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، ومدير العمليات جيف ويليامز، كانا من بين أولئك الذين أغضبتهم المزحة.

ووفق "روسيا اليوم" تم تصوير الفيديو في 18 أغسطس الماضي، في معرض سيارات حضره بلفينز في بيبل بيتش، كاليفورنيا.

ويبدو أن بلفينز قد اقتبس حديثه من فيلم آرثر الذي عرض عام 1981، حيث تصف الشخصية الفخرية مسيرتها على النحو التالي: "أنا أتسابق في السيارات وألعب التنس وأحب النساء، لكن لدي عطلة نهاية الأسبوع وأنا مديري الخاص".

من جهته، أكد بلفينز الذي عمل في عملاق التكنولوجيا لمدة 22 عاما، أنه طرد بسبب الحادث وقدم اعتذارا عن أفعاله.

وقال لـ"بلومبرغ": "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر بصدق لأي شخص أهانته محاولتي الخاطئة للفكاهة".

وشغل المسؤول مؤخرا منصب نائب رئيس المشتريات في "أبل"، حيث قدر راتبه بين 273 ألف دولار و377 ألف دولار.