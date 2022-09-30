تناول الماء للتخلص من الصداع قبل اللجوء للأدوية أو الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

للتخلص من الصداع يمكن شرب الماء، قبل اللجوء إلى الأدوية والأطباء، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك".

ويشير طبيب الأعصاب الروسي بافل خوروشيف، إلى أن الصداع في أحيان كثيرة لا يشير إلى مرض ما، بل إلى نقص الماء في الجسم.

ويقول: "عند شعور المرء بالصداع، عليه تذكر كمية الماء التي شربها، فإذا تبين أنها قليلة، عليه شرب كوبين كبيرين من الماء أو الشاي".

ووفقاً له، سوف يزول الصداع بعد مضي 40 - 60 دقيقة، على شرب كمية كافية من الماء.

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