السروال الجلدي يتربع على عرش موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن السروال الجلدي يتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2022/2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وجريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجلدي يطل هذا الموسم بألوان زاهية لافتة للأنظار كالأحمر والبرتقالي والتركواز والزيتي، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني.

وأضافت“Elle” أن السروال الجلدي يمتاز هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة إلى جانب الإحساس بالدفء.

ويمتاز السروال الجلدي بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر ذي قصة واسعة وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أميقة من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية ذات قصة ضيقة وبوت ذي نعل ضخم.

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