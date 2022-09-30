الامارات | دعماً لمرضى القلب.. نجمة مصرية تجري سحباً على "فستان زفافها"



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الممثلة المصرية مي عز الدين، باليوم العالمي للقلب على طريقتها الخاصة، وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أطلقت مسابقة لكل متابعيها لحثهم على التبرع مقابل إهدائهم فستان زفافها الذي ارتدته في فيلمها "عمر وسلمى" مع الفنان تامر حسني.

وفي التفاصيل نشرت مي صورة من الفيلم و مشهد الفستان الأبيض وعلقت قائلةً: "مسابقة للبنات ..من النهارده لمدة 3 ايام اي بنت هتبعت رسالة لرقم 9698 ( مؤسسة مجدي يعقوب للقلب) و تاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسالة و استلمت رسالة رد من المؤسسة هتبقي دخلت في سحب عشوائي علي الفستان ده من فيلم عمر و سلمى".

واكملت: "تالت يوم أنا هختار عشوائيا واحدة من البنات اللي عملت كده و عملتلي تاج … الفائزة هقابلها و إديلها الفستان ذكرى مني و نتصور مع بعض بإذن الله".