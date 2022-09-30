الامارات | أردنية تهدي زوجها 10 آلاف وردة محمولة على "ونش لسحب السيارات" .. في عيد ميلاده (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت سيدة أردنية في محافظة مأدبا زوجها باقة ورد من 10 آلاف وردة حمراء محمولة على "ونش" لسحب السيارات، بمناسبة عيد ميلاده.

وأرفقت السيدة فوق "الونش" يافطة مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأب أطفالي أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عزوجل، عيد ميلاد سعيد".

وانتشرت صور "الهدية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات عليها كونها تعنبر حادثة لافتة للانتباه في المجتمع الأردني التقليدي والمحافظ.

وقال الأخوان عمر معايعة وراقي معايعة صاحبا محل الأزهار الذي أعدّ الباقة أن إعداد الهدية الفاخرة استغرق 15 يوم عمل، لكنهما لم يتطرقا الى التكاليف.

وكشفا لمواقع إخبارية أن باقة الورد، التي تعد من الباقات الكبيرة على مستوى العالم، ستنطلق من مادبا باتجاه العاصمة عمان لتجوب شوارع عبدون ودير غبار و المدينة المنورة وصويلح ثم تصل إلى صاحب الهدية.