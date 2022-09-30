أسباب التهاب الحلق وأفضل المشروبات لتهدئه الاحتقان.. الجنزبيل من أفضل الأعشاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب الكثيرون بنزلات البرد في فترة تغيير الفصول، والتي تكون من أبرز أعراضها التهاب الحلق، ما يؤثر عليهم ويحاولون البحث عن علاج سريع لتهدئة الاحتقان والألم المزعج طالما الحالة لا تحتاج إلى طبيب وهو ما نرصده في السطور التالية.

وشرح الدكتور آدم محمد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن التهاب الحلق هو عدوى فيروسية ويمكن أن يصاحبها السعال، ويكون ذلك نتيجة تغيير الفصول أو الإصابة بنزلات البرد، أو نتيجة فيروس كورونا.

كيفية تهدئة التهاب الحلق

وذكر استشاري الأنف والأذن والحنجرة أنه بخلاف السبب وراء التهاب الحلق، يمكن تهدئة الاحتقان عن طريق تناول بعض المشروبات الدافئة مثل «الشمر والنعناع واليانسون»، بالإضافة إلى الحصول على مضادات الالتهاب أي على سبيل المثال الاستحلاب، ويمكن الغرغرة أيضا بالمياه الدافئة.

في نفس السياق، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«هن»، أن هناك طرق فعالة لتهدئة التهاب الحلق والاحتقان من خلال تناول بعض الأعشاب، ومن أبرزها فيما يلي:

أعشاب لعلاج التهاب الحلق

- يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المميزة والأهم في علاج التهاب الحلق كونه يحتوي على مضادات للأكسدة كما أنه يساعد على منع الاستجابات الالتهابية، ويقي من نزلات البرد.

- يمكن تناول مغلي ورق الجوافة.

- مشروب العرقسوس.

- مشروب القرفة.

- البردقوش.

- مشروب البابونج.

- الينسون والشمر والنعناع.

- كما يجب تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على الخضراوات والنشويات بنسبة معتدلة والبروتينات والفواكه.