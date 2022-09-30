مرض اليرسينيات يسببه بكتيريا خطيرة.. كيف تنتقل وما أعراضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن داء اليرسينيات هو مرض يصيب الجهاز الهضمي بسبب البكتيريا المعروفة باسم بكتيريا "يرسينيا"، التي تعد واحدة من أخطر أنواع البكتيريا المعوية؛ حيث إنها قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب السحايا والتهاب عضلة القلب وتسمم الدم، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الجمعية أن بكتيريا "يرسينيا" تنتقل عبر الأغذية والمشروبات الملوثة واللحوم النيئة، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة بداء اليرسينيات تتمثل في الإسهال الشديد والغثيان والقيء وآلام البطن وآلام المفاصل والحمى.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، مع إمكانية اللجوء إلى المحاليل الإلكتروليتية لتعويض الجسم عما فقده بسبب الإسهال، ومضادات الالتهابات لتخفيف آلام المفاصل.

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