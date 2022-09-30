أعراض الأزمة القلبية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استدعاء الإسعاف على وجه السرعة عند الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرا لأنها قد تؤدي إلى الوفاة، مما يعني أن كل دقيقة لها ثمنها لإنقاذ حياة المريض.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في الشعور بآلام ضاغطة وحارقة لمدة تزيد عن 5 دقائق في القفص الصدري، مع الشعور بضيق في الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى آلام بين ألواح الكتف أو في الجزء العلوي من البطن. كما يمكن أن يشعر المرء بآلام في الرقبة والذراعين.

وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أعراض عامة مثل الغثيان والقيء والتعرق والنعاس، لا سيما لدى النساء.

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