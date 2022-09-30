5 أسباب وراء الأصابة بـ«الزغطة».. وطبيب يقدم أفضل الطرق لعلاجها

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الزغطة أو الفواق» كما يطلق عليها، من الأعراض التي تحدث للكثير من الأشخاص، بشكل مفاجئ بدون معرفة السبب وراء ذلك، وكيفية التخلص منها لعدم التعرض لموقف محرج.

الدكتور علي سيفي أخصائي أمراض الأعصاب والأستاذ المساعد في قسم جراجة الأعصاب بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، شرح أسباب حدوث الزغظة أو الفواق، حيث إنها تكون نتيجة تلقصات مفاجئة تعمل على إصابة عضلة الحجاب الحاجز التي بدورها تتحكم بالتنفس وموجودة أسفل الرئتين.

أسباب حدوث الزغطة

وأضاف أخصائي أمراض الأعصاب أن هذه التقلصات ينتج عنها إرسال رسالة من الحجاب الحاجز إلى المخ من أجل إغلاق ما يطلق عليها «سديله المزمار» بالحلق، فيحدث الزغطة.

كما أن هناك عوامل تؤدي إلى حدوث الزغطة وهو ما نرصده في السطور التالية.

- تحدث الزغطة نتيجة تناول الغذاء الذي يحتوي على التوابل والشطة.

- نتيجة المشروبات الكحولية.

- تحدث بسبب المشروبات الغازية.

- تأتي الزغطة نتيجة تناول الطعام بطريقة سريعة.

- بسبب الإصابة بارتجاع حامض المعدة.

وأشار سيفي إلى أن طالما أن الحجاب الحاجز أكثر اتصالا في المعدة كلما تجد حدوث تهيج في الجدار مما يؤدي إلى حدوث الزغطة بشكل مستمر.

كيفية علاج الزغطة

- يمكن علاج الزغطة من خلال شرب المياه.

- ومن الطرق الفعالة أيضا للتخلص من الزغطة حبس النفس القليل من الوقت.

- يمكن إخافة المصاب بالزغطة، وشرح أخصائي أمراض الأعصاب هذا الأمر قائلا إن عندما يحدث مفاجأة الطرف الآخر يؤثر ذلك على الأعصاب المتصلة باحجاب الحاجز مما يعمل على تهدئة الزغطة.

وأكد سيفي أن في حال تجاوزت الزغطة اليومين، حينها يجب الشخص زيارة الطبيب كونها يمكن أن تدل على مرض آخر.