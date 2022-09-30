طريقة فعالة لإزالة كريم الأساس من وجهك.. احذري استخدام الصابون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يمكن لكريم الأساس إما أن يصنع مظهرك أو يفسده، لذلك يجب وضعه بطريقة وخطوات صحيحة، ومن المهم أن تعرفي لون بشرتك ودرجتها وملمسها ونوعها، واتبعي دائمًا روتين العناية ببشرتك قبل وضع كريم الأساس، وخطوات وضع كريم الأساس معروفة، ولكن يجب الاهتمام بتطبيقها، وفيما يلي خطوات إزالة كريم الأساس وهي الخطوة الأكثر إهمالًا ولكنها يمكن أن تؤثر على البشرة تأثيرًا سلبيًا كبيرًا في حالة إزالته بشكل خاطئ، أو ترك البواقي على البشرة.

طريقة إزال كريم الأساس

مزيل المكياج بالزيت.

زيت الزيتون التجميلي.

قطع قطنية.

غسول أو منظف للوجه، ويجب عدم استخدام الصابون.

منشفة نظيفة

تونر ومرطب

الطريقة

انقع القطعة القطنية في مزيل المكياج أو زيت الزيتون.

قومي بحركات دائرية لطيفة لإزالة كريم الأساس عن وجهك وعنقك وأذنيك، وكل منطقة تم وضع كريم الأساس فيها.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وغسول الوجه لإزالة أي بقايا من كريم الأساس وآثار الزيت.

جففي وجهك بمنشفة نظيفة.

ضعي التونر والمرطب لإغلاق المسام وتهدئة بشرتك.