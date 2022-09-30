التغيرات الطارئة على الشامة تدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن التغيرات الطارئة على شكل وحجم ولون الشامة تدق ناقوس الخطر؛ حيث إنها تنذر بسرطان الجلد.

وأوضح المركز أنه ينبغي أخذ التغيرات التالية على محمل الجد واستشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءها:

-عدم التماثل: لا يكون للشامة شكل مستدير

-عدم التحديد: يبدو الحد غير واضح

-اللون: يكون اللون غير منتظم

- القُطر: تكون الشامة كبيرة بشكل غير عادي

- بارزة: تكون الشامة محسوسة

وأشار المركز إلى أن سرطان الجلد ينقسم إلى نوعين، هما الأسود والأبيض، موضحة أن سرطان الجلد الأسود ينشأ نتيجة تدهور الخلايا الصبغية، كما يمكن أن يزيد حجمه بسرعة، وينتقل إلى العقد الليمفاوية والأعضاء الداخلية، وفي أسوء الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

أما سرطان الجلد الأبيض فينشأ على شكل سرطان الخلايا القاعدية مع شعيرات دموية صغيرة على سطح جلدي لامع أو على شكل ثآليل حرشفية، وهذا النوع من السرطانات يظهر لدى الأشخاص، الذين لديهم العديد من الشامات بالفطرة.

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