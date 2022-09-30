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توقعات الأبراج وحظك اليوم 30-9: تحسن مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

- برج الحمل

مهنيًا برج الحمل: لديك اليوم فرصة عمل رائعة.

عاطفيًا: ربما تقابل الشخص المناسب لك.

ماليًا: توقع بعض التطورات الإيجابية المالية التي تؤثر على جميع أفراد الأسرة.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: تعمل بجهد كبير في عملك، ما يساعدك على إنجاز المهام.

عاطفيًا: تشعر بالثقة الشديدة تجاه الطرف الآخر.

ماليًا: ستتحقق أهدافك المالية اليوم.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: تجنب الشعور بالفشل.

عاطفيًا: تشعر بطاقة كبيرة، حاول استغلالها في الاهتمام بشريكك.

ماليًا: ستتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: أنت شخص متعدد المواهب، حاول استغلال ذلك في وظيفتك.

عاطفيًا: ترغب فس التحدث مع شريكك لتقييم علاقتكما.

ماليًا: تفكر كثيرًا لتحسين حالتك المالية.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: عقلك مشغولًا، لذا الصعب إنجاز أي عمل.

عاطفيًا: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

ماليًا: ستواجهك مشاكل مالية اليوم.

- برج العذراء:

مهنيا برج العذراء: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تكن متعدد العلاقات.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: تفكر في التقدم لوظيفة جديدة.

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما

ماليًا: ستزيد مهاراتك الجديدة بشكل كبير من كفاءتك وتحسين حالتك.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: لا تتفاجأ برؤية زملائك في العمل يتصرفون بطريقة غير لائقة اليوم.

عاطفياً: تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية.

ماليًا: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي : تحتاج إلى إعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك العاطفية.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: هذا يوم جيد لأي نوع من المهارات الإبداعية.

عاطفياً: لديك اليوم فرصة للعمل مع الشخص التي تحبه.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مالياً: إنه يوم صعود وهبوط من الناحية المالية بالنسبة لك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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