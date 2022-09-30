7 نصائح للمرأة لحماية تلف الشعر أثناء استخدام المكواة الحرارية

محمد اسماعيل - القاهرة - تسعى الفتيات إلى تغيير شكلها عن طريق المحافظة على شعرها، لإبراز جمالها لذلك تستخدم المكواة للحصول على مظهر أنيق ومُرتب، وهي من الممارسات الشائعة التي تساعدها للحصول هذا الشكل الجميل.

لذلك إذا كانت المرأة ترغب في تسريحة جديدة لشعرها يمكنها الاستعانة بمكواة الشعر لفرد الشعر، بعيدا عن استخدام العلاجات الكيميائية التي تضر بشعرها على المدى الطويل.

وينصح مصفف الشعر إبراهيم عبد المنصف المعروف بـ"هيما جو"، ببعض النتائج لاستخدام المكواة الحرارية وهي:

- تجنبي استخدام المكواة على الشعر المبلل، لأن الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف والتكسر، ما يؤدي إلى ضعف البصيلات وتساقط الشعر.

- قسمي شعرك لخُصل صغيرة كي لا تتعرض الطبقات الخارجية من الشعر للحرارة، بينما تبقى الطبقات الداخلية كما هي.

- يجب تمشيط الشعر قبل استخدام المكواة للتخلص من التشابكات والتجعيد، لأنهما قد تعرض شعرك للتكس أثناء تمرير المكواة.

- لا تستخدمي المكواة بعنف على شعرك، لتجنب تلف الشعر، ويجب استخدم سيروم حماية الشعر، حيث تتوافر العديد من الأنواع التي تساعد على حماية الشعر من الحرارة الزائدة عند استخدام أدوات التصفيف.

- لا تلفي الشعر بعد استخدام المكواة قد يتسبب بعمل موجات وتكسر للشعر غير محببة، واتركي شعرك في الهواء البارد كي يهدأ قليلا.

- لا بد من تنظيف المكواة جيدا للحفاظ على كفاءة مكواتك الحرارية.

لا بد من اختيار مكواة ذات جودة عالية، لأن المكواة الرخيصة الثمن قد تسبب تلف للشعر ويفضل استخدام مكواة ذات حرارة مناسبة لشعرك، فهناك شعر ناعم يحتاج إلى درجة حرارة قليلة، وهناك شعر مجعد يحتاج إلى درجة حرارة عالية لفرده.

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