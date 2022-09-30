تحذيرات من إعادة استخدام زجاجة المياه المعدنية.. تسبب أضرارا كارثية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الكثير من الأشخاص المياه المعدنية بشكل يومي، وهناك من يحتفظ بهذه الزجاجات وإعادة استخدامها عدة مرات في المنزل سواء في المياه أو العصائر لتخزينها دون معرفة الأضرار الكبيرة على الصحة بسبب هذه العادة الخاطئة.

حذرت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية وعضو الجمعية المصرية والعربية لعلاج السمنة والنحافة كلية الطب القصر العيني لـ«هن»، من استخدام نفس الزجاجة البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية أكثر من مرة، كونها من العادات الخاطئة التي تسبب خطورة كبيرة على الصحة.

أضرار استخدام الزجاجة البلاستيك

وذكرت أن الدراسات أثبتت عالميا أن البلاستيك يحتوي على مواد مسرطنة بسبب الخامات المصنوع منها عندما يتفاعل مع المياه، وخاصة في حال تعرض الزجاجة إلى أشعة الشمس يزيد سوء، ومن أضرار ذلك أن على المدى البعيد يحدث أمراض السرطان وفقا لقولها.

استخدام الزجاجات المصنوعة من الزجاج

وحذرت أخصائية التغذية من استخدام الزجاجات البلاستيكية التي تباع في المتاجر الشهيرة وتكون فارغة لإعادة استخدامها بالمنزل في المياه والعصائر، مشيرة إلى أن المفترض تستخدم مرة أو مرتين فقط، وليس مثل ما يحدث طوال الوقت، كما أن هناك أرقام تكون مكتوبة أسفل الزجاجة يجب التركيز عليها لأنها تدل على مرات الاستعمال مصل رقم 1 لمرة واحدة و3 و5 أكثر من مرة، و6 و7 و8 لا تصلح للشرب.

ونصحت باستخدام مياه الفلتر بدلا من المياه المعدنية، لأنها أفضل وصحية أكثر وتعمل على تنقية المياه سواء لاستخدامها في الشرب أو الطهي بها، ويمكن أيضا استبدال الزجاجات البلاستيكية بالزجاج.