الامارات | شاروخان يطلق حملة رعاية صحية من أطول برج في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم الهندي العالمي شاروخان، الملقب بـ«ملك بوليوود»، حملة للرعاية الصحية من برج خليفة بدبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم.

وظهرت صورة شاروخان على واجهة برج خليفة، متحدثاً عن الرعاية الصحية، والعلامة التجارية لمجموعة برجيل القابضة، المتخصصة في الخدمات الصحية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وحضر شاروخان إطلاق الحملة من أمام برج خليفة، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النجم الهندي.

وتحمل الحملة شعار «ملتزمون برعايتك»، وتسلط الضوء على قصة النجاح التي خاضتها المجموعة خلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية.