الامارات | موسم الموضة العالمية يتجاوز أزمات «كورونا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دول عدة من العالم عودة قوية لموسم الموضة، بعد سلسلة أزمات تسببت فيها جائحة «كورونا»، التي أوقفت طوال الفترة الماضية معظم العروض ومناسبات الأزياء في العالم، وعلى مدى الأيام الماضية شهدت منصات الأزياء زخماً كبيراً، تمثل في عدد كبير من العروض في نيويورك، وميلان، وباريس، ماعدا لندن التي تزامن فيها موسم عروض الأزياء مع فترة الحداد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، فيما أبدع المصممون العالميون في إبراز مجموعاتهم الجديدة ضمن عروض أزياء مميزة، وفقاً لما نشره موقع «هاربر بازار» و«ndtv».​

مصدر إلهام

وتعاون «دومينيكو دولتشي» و«ستيفانو غابانا» مع كيم كارداشيان، التي وصفاها بأنها مصدر الإلهام لمجموعتهما، حيث قاموا معاً باختيار بعض من القطع المفضّلة لديها من أرشيف التسعينات الخاص بالمصممين، وتعديل العديد من هذه التصاميم بشكل بسيط، وإعادة استخدامها لإنشاء المجموعة الجديدة من «دولجي آند غابانا».

وفي عرض آخر، استوحى «سلفاتوري فيراغامو» مجموعته من الأحذية الحمراء البراقة Ferragamo، المصنوعة لمارلين مونرو في عام 1959، مع الكريستال المتناثر، بينما تمت إعادة صنع حقيبة Wanda (تم تقديمها للمرة الأولى في عام 1988 وسميت على اسم زوجة سلفاتور)، بتصميم جديد أكثر أناقة، وذلك وفقاً لموقع «هاربر بازار».

مجموعة هادئة

وابتكر جورجيو أرماني مجموعة هادئة، صُممت «لتهدئة» الموسم الجديد، مستوحاة من الإحساس العام بالخفة، من حيث انعدام الوزن، واللمعان، حيث عرضت النماذج قطعاً من الأقمشة الرقيقة والشفافة، بألوان هادئة، كالذهبي المحايد والأرجواني والأزرق.

مشاركات النجوم

وظهرت فيها النجمة «كيت موس» مرتدية الجينز والقميص المخطط بنمط المربعات من تصميم بوتيقا فينيتا، التي كان تركيزها هذا الموسم على الأناقة والملابس المريحة المناسبة للحياة اليومية، فيما اختتمت النجمة باريس هيلتون عرض فيرساتشي بفستان وردي قصير متلألئ، وقفازات في ختام عرض الأزياء الذي قامت به مجموعة مميّزة من النجوم، مثل بيلا وجيجي حديد وإيرينا شايك وإميلي راتاجكوفسكي، وذلك وفقاً لموقع «هاربر بازار».

عرض التوائم

وقامت «غوتشي» بعرض مميز خلال مشاركتها في أسبوع ميلان للموضة، حيث تم التعاون مع 68 توأماً متطابقاً في عرض أزياء مجموعة ربيع/ صيف 2023 الذي خطف الأنظار، وحمل عنوان «Gucci Twinsburg»، حيث تميز بنماذج مزدوجة ومتطابقة، بدلاً من عرض واحد فقط في كل مرة، وتم استيحاء الفكرة من والدة المصممة وشقيقتها التوأم، اللتين قدما حباً مضاعفاً للمصممة.

يذكر أن مقطع الفيديو الخاص بالعرض حصل على أكثر من 7000 مشاهدة عند نشره على الحساب الرسمي لـ«غوتشي» في «تويتر».