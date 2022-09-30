الامارات | وفاة صاحب «غانغستاس باراديس» عن 59 عاماً

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صاحب «غانغستاس باراديس» عن 59 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 59 عاماً مغني الراب الأميركي الشهير كوليو، الذي اشتهر بأغنيته الشهيرة «غانغستاس باراديس» عام 1995، بعد أن حطمت الكثير من الأرقام القياسية، على ما أعلن مدير أعماله.
بدأ كوليو مسيرته الفنية في كاليفورنيا في أواخر ثمانينات القرن الفائت. وفازت هذه الأغنية بجائزة «غرامي» في العام التالي.
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