الامارات | سيارة جيمس بوند بـ 3 ملايين جنيه إسترليني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني نسخة من سيارة أستون مارتن DB5 التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، خلال مزاد خيري، بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه.

وستذهب حصيلة المزاد الذي نظمته دار «كريستيز» احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية إلى 45 جمعية خيرية.