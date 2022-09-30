الامارات | «نتفليكس» تنشئ أول استوديو لتطوير ألعاب الفيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة منصة البث المباشر عبر الإنترنت «نتفليكس» إنشاء أول استوديو خاص بها لتطوير ألعاب الفيديو، بهدف تقليل الاعتماد على الألعاب التي تطورها شركات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان للشركة القول إن الاستوديو الجديد سيكون في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ويترأسه ماركو لاستيكا، الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في شركة زينجا، حيث شارك في تطوير لعبة فارم فالي 3 قبل أن يصبح شريكاً مؤسساً ومنتجاً منفذاً في استوديو تراك توينتي التابعة لشركة إلكترونيك آرت في هلسنكي.