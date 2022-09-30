الامارات | «الشارقة للفنون» تنظم معرضاً لأعمال كمالا إسحق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون و«غاليري سربنتين ساوث» بالتعاون مع معهد إفريقيا معرضاً فردياً لأعمال الفنانة السودانية الرائدة كمالا إبراهيم إسحق، في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2022 و29 يناير 2023.

ويُقام المعرض في «غاليري سربنتين ساوث» في لندن، ويتأسس على معرضها الاستعادي الأول «نساء في مكعبات بلورية» الذي نظمته مؤسسة الشارقة للفنون عام 2016. ويقيّم المعرض كلٌّ من الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وصلاح محمد حسن مدير معهد إفريقيا وأستاذ بجامعة كورنيل، وميليسا بلانشفلور قيّم المعارض والفن العام في سربنتين، وسارة حامد قيّم مساعد في سربنتين.

وتُعد إسحق واحدة من أبرز روّاد الحداثة في السودان، وقد أثّرت ممارستها الفنية الممتدة لخمسة عقود في مشهد الفن الحديث على المستويين العربي والإفريقي، وكانت من أوائل المتخرجات في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في الخرطوم عام 1963، وأسهمت في مدرسة الخرطوم قبل أن تشارك في تأسيس المدرسة البلورية في السبعينات.