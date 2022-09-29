والدة مطربة من ذوي الهمم: ابنتي شعرت بآدميتها في عهد الرئيس السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هديل ماجد» واحدة من مواهب ذوي الهمم في مصر، تلقب بـ«أم كلثوم أولادنا»، نسبة إلى فريق أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي لاقت دعم خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريمه لها خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.

السيسي يتسلّم جائزة الأولمبياد الدولية لرعاية ذوي الهمم

واعتبرت منال خورشيد، والدة المطربة هديل ماجد، أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي تمنح للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم، أمرًا يترجم جهود الرئيس السيسي في هذا المجال، ودمج ذوي الهمم بشكل حقيقي في المجتمع.

والدة هديل ماجد: أولادنا أصبحوا متميزين ولهم مكان

وقالت خورشيد، في تصريح لـ«هن»، إن الدنيا اختلفت جدا بعد تولي الرئيس «ولادنا أصبحوا متميزين ومواهبهم ظهرت الدنيا كلها وهما قادرين، كل حاجة اختلفت حتى الأماكن العامة بقى لهم مكان، وأحيانا بحس أنهم بقوا أهم من الناس الطبيعية، كل الناس بتحاول تخدمهم وتساعدهم بقيت ماشية فخورة ليا بنت من ذوي الهمم، الرؤية اختلفت عكس زمان، وحسوا أن لهم دور ومتميز وظهر في مجالات كتير ثقافة ورياضة، والوزارات أصبحت مهتمة لهم والأكاديميات ومراكز الشباب».

وعلى المستوى الشخصي قالت والدة هديل ماجد إن ابنتها شعرت بفرق كبير خصوصا بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، إذ شعرت بأدميتها ولها بصمة كبيرة: «قالت لي ماما ده تكريم لك أنتي كمان، دلوقتي حاسين أننا مهمين في المجتمع، والشارع كمان تقبلهم، لما كنا نجدد البطاقة حتى ذوي الهمم كانوا بيقفوا زيهم زي أي حد طبيعي، دلوقتي في اهتمام ومكاتب خاصة بهم لمست اختلاف في كل حاجة».

وأشارت والدتها إلى أن ابنتها تعتبر أول مطربة من ذوي الهمم تنفذ كليب لها، «بتغني في الأوبرا وأكاديمية الفنون ومتخرجة منها، لسة عندها أمل في بكرة تطمح تعمل تترات مسلسلات زي أي مطرب طبيعي وتتمنى تعمل ألبوم خاص بها».