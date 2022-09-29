ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان القهوة الصباحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أصبح فنجان القهوة جزءًا أساسيًا في حياة الكثير من الأشخاص، وبدونه يجدون صعوبة في ممارسة نشاطهم اليومي.

ولاحتساء كوب من القهوة كل صباح على صحتهم، فوائد صحية نستعرضها وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة:

- يساعد على التركيز بنسبة كبيرة، ويزيد من مستوى الطاقة لديك.

- يعمل على تنشيط الجهاز العصبي لاحتوائه على مادة "الكافيين".

- يقلل من الشعور بالتعب بنسبة 12 % مثل المشاركة في ركوب الدراجات.

- يقلل خطر الاصابة بمرض السكري 2 على المدى البعيد.

- يحافظ على خلايا "البنكرياس" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم وأيضا غنية بمضادات الأكسدة.

- يقلل الإصابة بمرض "الزهايمر

- يجعلك أقل عرضة للإصابة بمرض "باركنسون".

- يمنع الإصابة بالاكتئاب

- يحمي من أمراض الكبد

- احتساء كوب من القهوة يعمل على انخفاض معدل الإصابة بسرطان الكبد والتليف.

- يفيد من صحة القلب وتناولها يوميا يقلل الاصابة بنوبات قلبية بنسبة تصل ل15%، بالاضافة لتقليل الاصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل لـ 21%

كم فنجانا في اليوم؟

على الرغم من الفوائد العديدة للقهوة إلا أن الإفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية؛ ووفقًا لاستشارية التغذية ومديرة "سيتي ديتاتيانز" صوفي ميدلين، فأن "الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصي بها من الكافيين يتمثل في كوب القهوة يحتوي على ما بين 80- 100 مغم من الكافيين، وهذا يعني أن نحو 3 إلى 4 فناجين من القهوة في اليوم، هو الحد الأقصى ضمن الحد الآمن"؛ وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول