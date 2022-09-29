ابتعد عن القطط.. كيف تقي نفسك من حساسية الصدر مع تغير الفصول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع تغير الفصول وانتهاء الصيف وبداية الخريف والتقلبات الجوية، يصاب العديد من حساسية الصدر الموسمية نتيجة للتغيرات المناخية.

وقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، طرق الوقاية من أمراض حساسية الصدر، والتي تتمثل في:

- تدوين نوبات الربو المتكررة أسبوعيًا.

- تجنب التعرض لجميع مصادر الأدخنة، بما في ذلك التبغ والبخور والشموع والحرائق والألعاب النارية، وتجنب التدخين في منزلك أو سيارتك.

- تجنب الإكثار من تناول الأغذية السريعة الغنية بمكسبات الطعم واللون والمواد الحافظة.

- الابتعاد عن مسببات الحساسية، حيث تؤدي إلى زيادة الالتهاب في الشعب الهوائية، مما يزيد من احتمالية حدوث نوبة حساسية.

- عدم التعامل مع الحيوانات،حتى الأليفة خاصة القطط، لأنها تزيد من التحسس للهواء الملوث.

- تجنب استخدام معطرات الجو.

- تجنب التعرض لتيارات الهواء وشديدة البرودة..

- ينصح بالخروج للشارع بالتدريج، ونزول درجات السلم على الأقدام بدلاً بالمصعد، فالنزول على السلم يجرى الدورة الدموية.

- من الضروري تغطية الأنف بمنديل، وشرب مشروب دافئ طبيعى.

- التباعد الجسدي مع الآخرين بما لا يقل عن متر.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا، لأن الإصابة بها ستزيد من أعراض حساسية الصدر .

- استخدام الكمامة حال التواجد فى أماكن مغلقة وعند التعامل مع الآخرين .

- اغسل يديك جيدًا إذا صافحت أو تعاملت مع أشياء قد لمسها شخص مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي.

- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم أو العين إلا بعد تعقيم أو غسل الأيدي بالماء والصابون.

- التطعيم ضد الكورونا والإنفلونزا مضاعفات الإنفلونزا تزداد فى مرضى حساسية الصدر .

- تناول أدوية الحساسية، طبقًا لخطة علاج الربو الخاصة بك.

- عليك الاحتفاظ برصيد من الأدوية اليومية، وأدوية الطوارئ ، وأجهزة الاستنشاق.

- الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً.

- الابتعاد عن تناول المثلجات والمشروبات الباردة، لأنها تقلل من مناعة الجهاز التنفسي العلوي.

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