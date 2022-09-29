عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة شرطة.. والسبب مفاجأة ( صور )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في واقعة فريدة من نوعها، دخلت عروس بريطانية وهي خبيرة التجميل أليشا بريرلي، البالغة من 23 سنة، بسيارة شرطة إلى حفل زفافها.

بدأت القصة، عندما تعرضت سيارة زفافها الهامر البيضاء، المزينة بالورود لتسريب الزيت قبل 50 دقيقة من موعد الزفاف، وفقًا لما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية.

تقول "إليشا" التي انهارت من البكاء عند تعطل السيارة: "بكيت ولم أستطع التفكير، ثم رأت صديقتي سارة جين كلارك سيارة شرطة مكافحة الشغب (المتمثل دورها في السيطرة على أعمال العنف أو أعمال الشغب)، الذين كانوا متواجدين للإشراف على مباراة قريبة، وذهبت لتطلب المساعدة منهم".

وأضافت: "كان رجال الشرطة متفهمين للغاية، وأصروا على مساعدتنا ونقلنا من ملعب بانكس إلى كنيسة سانت بول في وينزبيري، وست ميدلاندز، إنجلترا، الجميع استغرب ما حدث، بعد وصولي لحفل الزفاف في سيارة شرطة مكافحة الشغب، كان يوماً لن أنساه أبداً".

وتابعت أليشا: "إنها لم تكن سيارة الليموزين التي خططت للوصول بها، لكن من كان يتوقع أنني سأحضر حفل زفافي بهذه الطريقة؟، أريد فقط أشكر رجال الشرطة، لتعاونهم معي لإتمام حفل زفافي".

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