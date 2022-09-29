طبيبة تحذر من استخدام نوع "زمزميات": قد يسبب مرضا خطيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

من بين ما يشتريه أولياء الأمور لأبنائهم قبل دخول المدارس، زجاجات المياه "الزمزميات" البلاستيكية، لكن يجهل كثيرون معرفة الرموز الموجودة على هذه الزجاجات، والتي تعني هل هي مُعدة للاستخدام أكثر من مرة أم لا.

الدكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية حذّرت عبر حسابها الرسمي على "فسبوك" من شراء "الزمزميات" غير الصحية التي تسبب ضرارًا على الأطفال.

وقالت إن تصنيع أغلب المواد البلاستيكية يكون عن طريق جزيئات الهيدروكربون، ويتم وضع هذه المواد الكيميائية لتحسين مرونة ولون تلك العبوات، وتختلف سلامة وجودة العبوات البلاستيكية باختلاف نوع البلاستيك المستخدم، فالمنتجات منخفضة الجودة، قد تحتوي على مشكلات صحية خطيرة منها السرطان.

وأكدت أن الزمزميات غير الصحية، قد تسبب أمراضا خطيرة ومنها السمنة، واضطرابات الهرمونات والسرطان، خاصة إذا كانت مصنوعة من البلاستك الرديء غير عالي الجودة، إذ يطلق مواد كيميائية شبيه بهرمون "الاستروجين".

كيف تشتري زمزمية صالحة للاستخدام وبشكل آمن؟

وشددت خبيرة التغذية على ضرورة شراء الزمزمية المطابقة للمواصفات التالية:

1- اختيار زجاجة من الداخل "ستيل" أو زجاج.

2- استخدام النوع الذي يكون على شكل مثلث.

3- النوع الصحي بيكون عليه رقم 5.

4- يوميا يجب أن تُغسل بماء ساخن، ويُفضل استخدام خل وصابون.

5- أسبوعيا يجب أن تُغلى مع ملعقة بيكربونات الصوديوم و2 معلقة خل كبار ونص لمونه.

وبحسب موقع "superfoodsrx" فيجب العلم أن الزجاجات البلاستيكية مدون عليها رمز المثلث، والذي يعني أنها قابلة للتدوير وإعادة التصنيع، كما أن بداخل كل مثلث رقم يمثل نوع المادة البلاستيكية وهل هي قابلة للاستخدام مره أخرى أم لا.

ولا يفضل إعادة استخدام الزجاجات والعلب البلاستيكية كزجاجات الماء، حيث إنها تصبح سامة إذا أعيد تعبئتها، والتي عادة ما يكون عليها رقم "1" والمصنوعة من البلاستيك المسمى"polyethylene terephthalate" أو "PET" أو "PETE" والتي يمكن أن يكون من الصعب تنظيفها، حيث تنمو البكتيريا بسهولة على سطح هذه الحاويات، خصوصاً بعد استعمالها وغسلها، كما تزداد خطورتها بعد التعرض للحرارة أوأشعة الشمس أو الاستخدام لفترات طويلة.

علاوة على ذلك، تتفاعل المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة البلاستيك مع الأطعمة أو السوائل أثناء الاستخدام، مثل أنواع البلاستيك المكتوب عليه "رقم 3، رقم 6"، ورقم 7".

في حين أن (رقم 2، رقم 4، ورقم 5) يعني أنه يمكن تكرار استخدامها إذا استخدمت بشكل صحيح أي "عدم وجود شقوق أوخدوش أو تغير في اللون"، ومع ذلك يجب العلم أن هذه الزجاجات البلاستيكية ليست مصنوعة للاستخدام مدى الحياة فيجب إلقائها بعد مرور بعض الوقت.

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