«محمد» بطل سباحة من ذوي الهمم: «الرئيس السيسي كرمنا ويستاهل أكتر من كدا» 

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا فقط يتولى حكم البلاد، بل كان مع ذوي الهمم كـ الأب الذي يحنوا بكرمه وعباراته اللطيفة مع أولاده، إذ حرموا من ممارسة حياتهم الطبيعية منذ الصغر، وبكلمة شكر يملؤها السعادة والامتنان، قال محمد الحسيني أحد أبطال السباحة من ذوي الهمم «هو الوحيد اللي اهتم بينا» ليؤكد العلاقة الوطيدة والاهتمام الذي قدمه الرئيس في السنوات الأخيرة، ومازال الدعم مستمرا لكن سعادتهم بتكريم الرئيس السيسي لا تسعها الدنيا بقدر حبهم له.

تكريم الرئيس السيسي تكريم لينا كلنا

«أنا مبسوط أوي بتكريم الرئيس ويستاهل أكتر من كدا وتكريمه شرف لينا كلنا..» تلك الكلمات التي عبر بها محمد الحسيني، بطل السباحة من ذوي الهمم أثناء حديثة لـ«هن»، عقب تكريمه من الرئيس من قبل بعد عبوره بحر المانش متخطيا صعوبات الإعاقة ليرفع رأس مصر عاليا.

تكريم الرئيس السيسي من لجنة الأولمبياد

ومن أجل تأمين مستقبل ذوي الهمم وخدمتهم، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه المستمر، وإطلاق المبادرات التي تجعل تلك الفئة العبقرية أن تنخرط في المجتمع «ذوي الهمم قلوب ملائكية وعقل عبقري».

وعن دوره ومساعدته المستمرة، نال الرئيس جائزة الأولمبياد الدولية تقديرا لجهوده تجاه ذوي الهمم، قائلاً الجائزة تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة، في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم، وأنّهم قادرون باختلاف، ليعبر بتلك الكلمات عن سعادته وتقديره لتلك الجائزة، وأنه مازال فخورا بهم وبقدرتهم والحب الذي يتبادله معهم.