«التسافوريت» حجر تربع على عرش المجوهرات في السنوات الأخيرة.. ينافس الزمرد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر الزمرد من الماسات النادرة التي لها شعبية كبيرة ولا يقتنيها إلا الأثرياء، فالزمرد من أكثر الماسات التي عبرت عن جمالها علامات المجوهرات العالمية بأجمل القطع، من بينها أقراط وعقود للرقبة وخواتم وغيرها، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت ماسة «التسافوريت» تنافسها بشكل كبير وذلك لأنه أكثر ندرة بحوالي 200 مرة من الزمرد، ومتاح بجزء بسيط من السعر، كما إنه يوفر بريقًا أكثر إشراقًا بسبب ارتفاع معامل الانكسار مقارنة بالزمرد.

أقراط إكلوزين دو من دار شوميه

ليس غريباً على دار شومية للمجوهرات أن تصنع قطع مميزة فقد عرفت الدار بمجوهراتها الفريدة من نوعها، وقد نشرت الدار عبر موقعها الخاص على Google وصفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الأقراط مصممة من الذهب الاصفر ومرصعة بحجر إسبينل الوردي وأحجار خضراء من التسافوريت، كما أضافت الدار مجموعة من القطع الصغيرة من أحجار متعددة منها التورمالين باريبا والروبيلت والعقيق الأحمر وغيرها.

أقراط تسافوريت المتدلية من تيفاني آند كو

دار تيفاني آند كو من أشهرعلامات المجوهرات العالمية والتي تسعى لأن تتصدر بمنتجاتها المختلفة عرش الموضة، لذلك اعتمدت على أقراط التسافوريت المميزة في أقراطها المميزة لأن ذلك الحجر أيضاً من أكثر الأقراط المرغوب فيها بلونها الأخضر اللامع، ومضاف إليها حبات من الماس البراق مرصعة على شكل كمثرى.

أقراط تسافوريت من دار دماس

عبر مجموعة من الأحجار المتداخلة منها التسافوريت بشكل أساسي معها أحجار عقيق مختلفة، عبرت دار دماس عن جمال تلك الأحجار في اقراط مميزة، تعتقد الدار أنها تساعد على زيادة الطاقة الإيجابية والشعور بالراحة وإزالة السموم بسبب لونها الأخضر، بجانب كونها مفيدة لتهدئة الأعصاب وفقا للدار.

الفرق بين التسافوريت والماسات الأخرى

بالنسبة للارتداء اليومي للخاتم، فإن التسافوريت هو الاختيار الأفضل لأنه أكثر ثباتًا وقليل السعر بشكل عام، كما يوصى به بدلا من أحجار الزمرد المركزية لخواتم الخطوبة فقط إذا كنت قادرًا على توفير القليل من العناية الإضافية والصيانة له، وفقا لموقع «laurenbjewelry»