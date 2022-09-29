ماذا يحدث عند استعمال الهاتف المحمول يوميا لفترة طويلة؟.. «بلاش الاستهانة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتاد الكثير على استخدام الهاتف المحمول في حياتهم بشكل كبير، حتى الأطفال الذين لم يتخط أعمارهم 3 أعوام،إذ يتشبثون بضرورة استخدام الهواتف الذكية واللعب عليه، وتتركه بعض الأمهات من أجل القيام بأعمالها اليومية، وتستخدمه الفتيات طوال الوقت وخاصة عند التصوير.

ماذا يحدث عند استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة؟

البعض ربما لا يدري خطورة الاستخدام الدائم للهواتف المحمولة، وما تتسبب به على الصحة العامة، وتحدث الدكتور جودة محمد عواد، استشارى حاصل على دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة ودبلومة فى الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، عن ماذا يحدث للجسم عند استعمال الهاتف المحمول يوميًا لفترة طويلة؟، إذ يقول: «يعتبر الهاتف المحمول من أكثر الأنواع التكنولوجية التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة، وتتسبب في بعض الأمراض الخطيرة، من بينها فقدان البصر بشكل تام، وحدوث زغللة في العين، وهزه في الجسم مع الاصابة بالرعشة التي تؤدي لتدمير الجهاز العصبي».

أضرار سماعات الأذن والهاتف

وأشار الدكتور جودة محمد عواد، عن الأضرار الجسيمة التي تحدث عن الاستخدام الكثير للهاتف المحمول، إذ يضيف: «يتسبب الهاتف أيضا في الإصابة بنوبات الصرع، نتيجة الموجات الكثيرة، التهاب في الأذن، خاصة اليسرى، السماعة تؤدي لكثير من الأمراض وانتشار الديدان والعدوى والبكتيريا، كثرة استخدام المحمول يمكن أن تؤدي إلى الاصابة بالأمراض، بخلاف الصداع الشديد والدوخة».