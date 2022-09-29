3 أبراج يعشق أصحابها الشهرة.. اللي شايف نفسه نمبر 1 ونجم بالفطرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشهرة.. من الأمور التي يفضلها الكثيرون، ويتمنون الوصول إليها، ولا يقتصر الأمر على المشاهير فقط، بل تشمل مجالات العمل المختلفة.

خبيرة الأبراج عبير فؤاد، تقدم عبر «هن»، أكثر الأبراج التي لديها شغف بالشهرة بشكل كبير سواء في وسط العمل أو بين الأصدقاء وغيرهما.

أكثر الأبراج لديها شغف بالشهرة

برج الأسد

أصحاب برج الأسد النجم المسيطر عليهم «الشمس» الذي يدور حوله الكواكب، لذا تجدهم نجوم بالفطرة حسب وصف خبيرة الأبراج، ولديهم موهبة مميزة عند تواجدهم في أي مكان يستطيعون أن يكونوا نجوم ويلفتون انتباه الجميع وكأنهم ملوك: «بيحبوا الاستعراض عشان كده تلاقي عندهم شهرة».

برج القوس

أصحاب برج القوس، من الأبراج النارية ما يجعلهم محبين للشهرة والظهور بشكل دائم ويتميزون بالشجاعة والطموح والجرأة في طريقة الحديث موضحة عبير فؤاد: «وتلاقي صوتهم عالي فدايما الناس بتنجذب ليهم».

برج الحمل

أصحاب برج الحمل يحبون الشهرة بشكل جميع ودائما يرغبون في الاهتمام من المحيطين بهم وأن يكونوا رقم 1، ويشعر بأنه شخص عظيم: «بيحب أنه يحصد كل حاجة ويكون الأول وبيهتم بالشهرة أكثر من الفلوس، وفعلا الناس بتنجذب له»، بحسب خبيرة الأبراج.

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن هناك بعض الأرقام من كل شهر أي بتاريخ اليوم، يحبون الشهرة ويكون ذلك في جميع الأبراج وهي «1، و9، و10، و18، و19، و27، و28».