ساعات والمدارس تبدأ.. كيف تحضرين "لانش بوكس" صحي لأطفالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعد غدِ السبت يبدأ العام الدراسي الجديد، ومعه تبدأ الأمهات في تحضير الوجبات الصحية لأطفالها، بهدف تقوية المناعة والحفاظ على صحتهم.

وتبحث الأمهات في الوقت نفسه على الوجبات السهلة وسريعة التحضير وأيضًا المتنوعة، حتى يستمتع الأطفال بتناول أطعمة خفيفة وغنية بالفيتامينات.

الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفي جامعة القاهرة، أوضحت أنّ هناك العديد من الأغذية الصحية المفيدة للأطفال، والتي تساعد على تقوية المناعة، وحمايتهم من أي مخاطر صحية.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن من المهم استخدام الطفل لأدواته الخاصة به وعدم مشاركتها مع زملائه، وتحضير "لانش بوكس" بطريقة صحيّة، وذلك بعزل مادة اللانش بوكس البلاستيكية قبل وضع الطعام، عبر مناديل مقويّة أو ورق طعام، حتى لا تسبب بقايا الطعام بكتيريا.

وقدّمت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، نصائح للأمهات أثناء تحضير "اللانش بوكس":

- يجب تعقيم "اللانش بوكس" جيدًا قبل وضع الطعام، بغسله وتجفيفه جيدًا.

- يفضل أن يكون الطعام بسيطًا، وتناوله في غضون ساعتين.

- تنوع الوجبة بحيث تتكون من العناصر الغذائية المتكاملة.

مكونات اللانش بوكس الصحية:

وأكدت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية أن وجبة الإفطار يمكن أن تكون عبارة عن بليلة باللبن، وأيضا تمر، وموز ومكسرات، لأن كل هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات وتعمل على تقوية مناعة الطفل وتقليل الإصابة بأي عدوى صحية.

وأضافت: "البيض سواء أومليت أو مسلوق من الوجبات التي يمكن إعدادها وتقديمها لأطفالك، ويمكن وضع البروكلي معه، حيث يحتوي على الفيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تحفيز جهاز المناعة".

وأوضحت أن الشوفان واحد من أهم الأطعمة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، ومقاومة البكتيريا والفيروسات التي توجد بالجسم، فيمكن وضعه أيضا للأطفال عن طريق إضافته لزبدة اللوز والتفاح.

واختتمت: "الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت البري، والزبادي، يساعدان على تحفيز جهاز المناعة فيمكنك خلط الزبادي مع الفراولة والموز".

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