في اليوم العالمي للقلب.. تحذير من تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب؛ لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التي غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة، مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين.

والأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، إذ تتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية،.

والأمراض القلبية الوعائية هي مجموعة اضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية وتشمل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي واعتلالات أخرى.

وفي هذه المناسبة نستعرض بعض الأطعمة التي لا يفضل تناولها لأنها تسبب أمراض القلب، وذلك وفق ما جاء في موقع "webmd".

- سكر، ملح، دهون:

بمرور الوقت، تؤدي الكميات الكبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات القلب أو سكتة دماغية.

- اللحوم الحمراء:

يؤدي تناول كثير من اللحوم الحمراء إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

- المخبوزات:

يتم تحميلها بالسكر المضاف، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ما يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

- اللحوم المصنعة:

الهوت دوج والنقانق والسلامي هي أسوأ أنواع اللحوم لصحة القلب، وذلك لأنها تحتوي على كميات عالية من الملح، والدهون المشبعة.

- البيتزا:

يمكن أن تكون البيتزا صحية إذا قمت بتحضيرها بطريقة صحيحة، لكن معظم البيتزا التي يتم تناولها بالخارج تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وكلها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- البطاطس المقلية:

تحتوي البطاطس المقلية من المطاعم وأماكن الوجبات السريعة على كثير من الدهون والملح، وهولصيام أفضل.. لا تتناول هذه الأطعمة على الإفطار في رمضان تسبب أمراض القلب

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