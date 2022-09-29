طريقة عمل كرات جوز الهند بالفرن.. حلوى لذيذة للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كرات جوز الهند من الحلوى التي يحبها الأطفال، ويمكن عملها بطريقة صحية وسريعة وتقديمها للأطفال في «لانش بوكس» المدرسة أو كتحلية بعد الغذاء، وفيما يلي طريقة عمل كرات جوز الهند في الفرن بمكونات بسيطة.

طريقة عمل كرات جوز الهند في الفرن

500 جرام جوز الهند.

علبة حليب مركز محلى.

طريقة تحضير كرات جوز الهند في الفرن

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة.

تبطن صينية بورق الزبدة.

يخلط جوز الهند مع الحليب المكثف المحلى حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل العجين.

تشكل كرات بحجم حبة الجوز من الخليط وتوضع في الصينية المبطنة.

تدخل الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح الكرات ذهبية ومقرمشة.

تقدم دافئة أو باردة إلى جانب فنجان من القهوة أو الشاي حسب الرغبة.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالقشطة على البارد

كوب جوز هند مبشور.

½ كوب سكر بودرة.

½ كوب حليب بودرة.

⅓ كوب قشدة.

طريقة التحضير

يوضع الحليب البودرة في مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ويقلب لمدة دقيقتين، حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يوضع جوز الهند والسكر في وعاء آخر، ويضاف الحليب البودرة المحمص والقشدة، ثم يقلب حتى تتجانس المكونات.

يشكل الخليط على شكل كرات، ثم تغطى بجوز الهند المبشور، ثم توضع في ورق الكب كيك.

توضع كرات جوز الهند في الثلاجة مدة 15 دقيقة حتى تتماسك، ثم تقدم .